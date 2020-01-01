США ввело санкции против украинской компании

Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году. Адресом указан Суворовский район Одессы.

США ввели санкции против украинской компании, которую обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Об єтом во вторник, 19 января, сообщает Голос Америки.

Речь идет об одесской фирме Fides Ship Management. Кроме того, ограничения введены в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

Издание напоминает, что в январе 2019 года Штаты ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, власть в которой узурпировал диктатор и союзник России Николас Мадуро.

ООО "ФІДЕС ШИП МЕНЕДЖМЕНТ" было зарегистрировано в 2015 году по адресу Одесса, Марсельская, 42. Директором и главным бенефициаром является Юрий Ткач, двумя другими учредителями - Ильяс и Гульнара Азиз, сообщает Думская.

Напомним, 11 января, США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Среди внесенных в списки физических лиц - нардеп Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В Минфине США считают, попавшие в санкционный список лица и организации являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к (нардепу) Андрею Деркачу", санкции против которого были введены в сентябре прошлого года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet