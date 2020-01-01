Трамп распорядился создать Национальный сад американских героев

Дональд Трамп готовится оставить пост президента США и подписал один из своих последних указов.

За два дня до инаугурации Байдена, действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Национального сада американских героев. В документе также указаны имена выдающихся американцев, чьи скульптуры должны быть установлены в саду. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Variety.

Как подчеркивается в тексте указа, памятники в Национальном парке поставят “исторически значимым американцам”, которые внесли “существенный вклад в общественную жизнь Америки или иным образом оказали влияние на историю Америки”.

Среди тех, кому могут установить памятник, режиссер Альфред Хичкок, писатель Эрнест Хемингуэй, основатель студии Disney Уолт Дисней, музыкант Элвис Пресли, певица Уитни Хьюстон, боксер Мохаммед Али, баскетболист Коби Брайант, лидер движения за права чернокожих Мартин Лютер Кинг-младший и американские президенты Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон и Джон Адамс.

“Национальный сад - это ответ Америки на безрассудную попытку стереть наших героев, ценности и наш образ жизни. Опустошение и разлад момента будут преодолены непоколебимой любовью к стране и патриотизмом”, - сказал Трамп

Местоположение сада пока неизвестно.

О создании такого парка президент Соединенных Штатов заявил в июле прошлого года, выступая у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте. Тогда же он пообещал подписать соответствующий указ. Это намерение американский президент высказал на фоне выступлений движения Black Lives Matter, в ходе которых было снесено множество памятников американским историческим деятелям.

Ранее сообщалось, что гигантская надувная фигура, которая изображает 45-го президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон, теперь является частью коллекции Музея Лондона.

Также, в Париже Елисейские поля перепланируют и превратят в "необыкновенный сад".

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