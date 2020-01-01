Врачи исполнили последнюю волю умирающего от COVID-19

Часто медицинский персонал играет для пациентов музыку и держит их за руки перед смертью, так как родные не могут находиться с ними из-за опасности заражения коронавирусом.

Исполнение воли умирающих от коронавируса - не единичный случай в британских больницах Daily Star

Врачи одной из больниц региона Северо-Западная Англия выполнили последнюю волю умирающего от коронавирусной инфекции пациента и принесли ему пива. Об этом во вторник, 19 января, рассказывает издание Daily Star.

Почетный секретарь Общества интенсивной терапии Великобритании доктор Шондипон Лаха рассказал журналистам, что умирающий перед смертью хотел лишь одного - выпить знаменитого ирландского стаута.

"Сотрудники больницы принесли ему пинту пива, и он выпил ее перед смертью", - говорится в статье.

Лаха рассказал, что исполнение воли умирающих от коронавируса - не единичный случай. Часто медицинский персонал играет для пациентов музыку и держит их за руки перед смертью, так как родные не могут находиться с ними из-за опасности заражения коронавирусом.

"Врачам приходится общаться с родными пациентов по телефону или по FaceTime. Чаще всего разговор идет о прекращении лечения, когда становится понятно, что пациент не выживет. И вести такие разговоры с семьями очень тяжело", - сказал Лаха.

По его словам, иногда сотрудники отделений интенсивной терапии страдают от посттравматического синдрома.

"Иногда ты едешь на работу, смотришь на людей вокруг и думаешь: "Что происходит?" Это как два разных мира", - добавил врач.

Напомним, британский летчик Николас Синнотт вернулся на родину после того, как провел в американской больнице рекордных 243 дней с коронавирусом.

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