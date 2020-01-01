У Байдена назвали строительство СП-2 "плохой идеей"

США будут стремиться убедить зарубежных партнеров не поддерживать строительство трубопровода, заверили в команде избранного президента.

Команда избранного президента США Джо Байдена выступает против завершения строительства Северного потока-2. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате, сообщает РБК в среду, 20 января.

По его словам, администрация Байдена будет стремиться убедить зарубежных партнеров не поддерживать строительство трубопровода.

"Избранный президент полностью согласен с вами, что Северный поток - 2 - это плохая идея", - сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация Байдена готова рассмотреть инструменты, которые еще не использовались.

Напомним, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции. В последние дни появилось все больше информации о новых санкциях против газопровода. Даже Газпром допустил провал проекта.

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