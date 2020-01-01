Власти ЦАР объявили чрезвычайное положение из-за наступления повстанцев

Повстанцы не согласны с законностью переизбрания президента Фостена Арканжа Туадеры 27 декабря.

В ЦАР находятся около 12 тысяч миротворцев ООН

В Центральноафриканской республике объявили о введении режима чрезвычайного положения связи с наступлением повстанческих группировок на столицу Банги. Об этом сообщает BBC в пятницу, 22 янвая.

По словам представителя правительства, соответствующий указ подписал президент страны Фостен Арканж Туадера. Этот режим будет действовать 15 дней и даст возможность военнослужащим совершать аресты без санкции судебных властей.

Тем временем мятежники, которые контролируют уже примерно две трети территории страны, окружили столицу. Армия и около 12 тысяч миротворцев ООН стараются остановить это наступление. Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии по стабилизации в ЦАР Манкер Ндиайе предупредил, что ситуация в сфере безопасности в стране – сложная.

Повстанцы не согласны с законностью переизбрания президента Фостена Арканжа Туадеры 27 декабря. Власти ЦАР со своей стороны обвиняют бывшего главу государства Франсуа Бозизе в том, что именно он спровоцировал эскалацию насилия в стране. При этом Бозизе не был допущен к участию в выборах.

В декабре стало известно, что Россия направила в ЦАР 300 военных инструкторов по просьбе правительства страны. Россияне обучают военнослужащих национальной армии.

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