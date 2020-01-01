Белый дом выработает новую стратегию в отношении КНДР

Ядерная и ракетная деятельность Северной Кореи представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, отметила Джен Псаки.

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Об этом ссказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС в пятницу, 22 января.

"Взгляды президента, без сомнения, заключаются в том, что ядерная, ракетная и иная деятельность Северной Кореи в сфере распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подрывает глобальный режим нераспространения. И у нас, разумеется, все еще есть ключевая заинтересованность в сдерживании Северной Кореи, как и, конечно, у Японии", – сказала Псаки.

Она добавила, что "мы примем новую стратегию, чтобы обеспечивать безопасность американского народа и союзников".

"Этот подход начнется с тщательного обзора политики, положения дел применительно к Северной Корее, который будет проводиться наряду с тесными консультациями с Южной Кореей, Японией и другими союзниками по вариантам сохранения давления на Пхеньян, а также потенциала для любой будущей дипломатии", – пояснила представитель главы администрации США.

"США, как это исторически и было, будут тесно работать с партнерами в регионе, чтобы определить путь вперед и работать сообща над сдерживанием КНДР", – добавила Псаки.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что США являются главным врагом Северной Кореи. По его словам, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet