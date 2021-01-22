Cхватка двух тигров в Индии попала на видео
В Индии два тигра устроили зрелищную схватку рядом с автомобилем, на котором находилась группа туристов. Видео с места событий опубликовал офицер Индийской лесной службы Парвин Касван в Twitter.
На записи видно, как два крупных тигра некоторое время идут бок о бок. Неожиданно один из них подбежал вплотную к другому, и между ними завязалась ожесточенная драка. На видео слышен их громкий рык.
"Битва титанов. Только из Индии. Лучшее, что вы можете увидеть", – написал Касван в подписи к видео.
Победителем в схватке оказался тот тигр, который напал первым.
Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021
Ранее сообщалось, что в Индии бездомная собака сразилась со львицей, облаяла ее и сбежала.
Также сообщалось, что в австралийском городе Симпсон курица в схватке победила змею.
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