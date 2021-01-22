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Cхватка двух тигров в Индии попала на видео

Комментариев: 1
Два тигра сначала шли бок о бок на небольшом расстоянии, а после между ними завязался ожесточенная драка.

В Индии два тигра устроили зрелищную схватку рядом с автомобилем, на котором находилась группа туристов. Видео с места событий опубликовал офицер Индийской лесной службы Парвин Касван в Twitter.

На записи видно, как два крупных тигра некоторое время идут бок о бок. Неожиданно один из них подбежал вплотную к другому, и между ними завязалась ожесточенная драка. На видео слышен их громкий рык.

"Битва титанов. Только из Индии. Лучшее, что вы можете увидеть", – написал Касван в подписи к видео.

Победителем в схватке оказался тот тигр, который напал первым.

Ранее сообщалось, что в Индии бездомная собака сразилась со львицей, облаяла ее и сбежала.

Также сообщалось, что в австралийском городе Симпсон курица в схватке победила змею.

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Теги: животные, Индия, животное, видео, тигр, тигры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
w3    22.01.2021, 23:49
Оценка:  0
w3
это что канал дискавери ???
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