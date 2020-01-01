В Италии умер ребенок, который решил повторить опасный челлендж в TikTok

В связи с событием власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить.

В Палермо, Сицилия, 10-летняя девочка умерла от асфиксии во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Reuters.

Агентство поясняет, что в рамках челленджа, участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео.

"Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра, рядом с ней лежал телефон. В итоге юная пользовательница соцсети скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

После произошедшего власти страны решили отключить, как минимум до 15 февраля все непроверенные учетные записи пользователей социальной сети.

В свою очередь TikTok заявил, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Тем не менее соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству.

"Безопасность сообщества TikTok - наш абсолютный приоритет, в связи с этим мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает опасное поведение", - подчеркнул представитель TikTok.

В соцсети Tiktok был популярен "жестокий" челлендж под названием Purse Challenge.

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