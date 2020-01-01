В Швейцарии заявили о новых смертях после вакцинации от COVID-19

В Швейцарии пока прививают граждан препаратом от американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Пять человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил пять сообщений о смертях после инъекций. Об этом в пятницу, 22 января, регулятор сообщает на своей официальной странице.

Всего было 42 сообщения о побочных эффектах, из них 16 признали серьезными. Все пять смертельных случаев произошли с привитыми в возрасте от 84 до 92 лет. При этом специалисты пока что не усматривают прямой связи между вакцинацией и летальным исходом, утверждая, что "после не означает вследствие".

"Хотя имела место близость по времени между введением вакцины и смертью, невозможно конкретно ни в одном из этих случаев подозревать, что причиной смерти стала вакцинация", - отмечает Swissmedic.

Вакцинация началась в Швейцарии 23 декабря, используются препараты Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона.

В Швейцарии насчитывается более 509 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии, из них скончались 8 345 пациентов.

Ранее в швейцарском кантоне Люцерн зафиксирован летальный случай после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Скончался пациент дома престарелых.

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