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В Эстонии намерены увеличить расходы на оборону

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Эстония готова использовать оружие против России, например, при военных действиях на территории Грузии или Украины, заявил генерал-майор Мартин Херем.
В Эстонии планируют увеличить расходы на вооружение
В Эстонии планируют увеличить расходы на вооружение
Mill,ee

Эстонский генерал-майор Мартин Херем в эфире передачи Uudis+ призвал увеличить расходы на оборону до 6,5 процента от ВВП страны, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России". Об этом в пятницу, 22 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Vikerraadio.

По словам генерала, самой большой угрозой для Эстонии по-прежнему является Россия. Херем подчеркнул, что для отражения военного нападения государству потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.

"Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", - сказал Херем в передаче Uudis+. 

Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении предъявил территориальные претензии к России. 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Эстония, военные, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Russian-Troll    23.01.2021, 09:20
Оценка:  -22
Russian-Troll
Поржал от души. Более смешной новости вряд ли сегодня услышу
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