День рождения кошки закончился массовой госпитализацией

Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, их пришлось госпитализировать в больницу.

Жители Чили отпраздновали день рождения кошки в период пандемии и заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает New York Post.

На вечеринке в городе Вальпараисо присутствовало 10 человек, их анализы на коронавирус показали положительный результат. Также COVID-19 диагностировали у еще пяти человек - родственников владельца кошки. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, их госпитализировали. При этом сама кошка не заразилась.

Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес подтвердил информацию об инциденте.

"Когда я услышал, что это день рождения кошки, я подумал, что это шутка, - сказал он. - Что они, вероятно, пытались что-то скрыть, но так оно и было. Шестеро из пятнадцати инфицированных подтвердили, что заразились на дне рождения".

Чиновник назвал произошедшее "немыслимым" примером безответственного поведения граждан.

Напомним, ученые выяснили, что в животном мире самыми восприимчивыми к пандемичному коронавирусу SARS-CoV-2 являются хорьки и, в меньшей степени, кошки, циветты и собаки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet