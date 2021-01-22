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День рождения кошки закончился массовой госпитализацией

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Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, их пришлось госпитализировать в больницу.
В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились COVID-19
В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились COVID-19
Getty Images

Жители Чили отпраздновали день рождения кошки в период пандемии и заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает New York Post.

На вечеринке в городе Вальпараисо присутствовало 10 человек, их анализы на коронавирус показали положительный результат. Также COVID-19 диагностировали у еще пяти человек - родственников владельца кошки. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, их госпитализировали. При этом сама кошка не заразилась. 

Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес подтвердил информацию об инциденте. 

"Когда я услышал, что это день рождения кошки, я подумал, что это шутка, - сказал он. - Что они, вероятно, пытались что-то скрыть, но так оно и было. Шестеро из пятнадцати инфицированных подтвердили, что заразились на дне рождения".

Чиновник назвал произошедшее "немыслимым" примером безответственного поведения граждан.

Напомним, ученые выяснили, что в животном мире самыми восприимчивыми к пандемичному коронавирусу SARS-CoV-2 являются хорьки и, в меньшей степени, кошки, циветты и собаки. 

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Теги: животные, кот, пандемия, Чили, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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