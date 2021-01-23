В России начались митинги в поддержку Навального

В Хабаровске на акцию вышли около 700 человек, полиция потребовала разойтись, начались задержания.

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального, сообщает DW.

Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5:00 по Киеву).

Сообщается, что еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по городу. А потом начались задержания.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Кроме Хабаровска акции прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и в Якутске.

Путин не боится Навального, не-не-не pic.twitter.com/H7mW9m7b9I — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

ОМОНовцы делают какие то странные перемещения туда сюда, не знают куда пристроиться pic.twitter.com/cSBOayU5kx

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Путин не боится Навального, не-не-не pic.twitter.com/H7mW9m7b9I — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Протестный хоровод — это красиво pic.twitter.com/6Vy79H7dKf — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Напомним, Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. На следующий день его приговорили к 30 суткам ареста - до 15 февраля.

Его сторонники объявили массовые акции 23 января. До начала акций в ряде городов задержали представителей фонда Навального.

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