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В России начались митинги в поддержку Навального

Комментариев: 2
В Хабаровске на акцию вышли около 700 человек, полиция потребовала разойтись, начались задержания.

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального, сообщает DW.

Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5:00 по Киеву).

Сообщается, что еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по городу. А потом начались задержания.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Кроме Хабаровска акции прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и в Якутске.

Напомним, Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. На следующий день его приговорили к 30 суткам ареста - до 15 февраля.

Его сторонники объявили массовые акции 23 января. До начала акций в ряде городов задержали представителей фонда Навального.

 

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Теги: Россия, протесты, видео, Навальный, акции протеста, Хабаровськ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    23.01.2021, 10:18
Оценка:  0
shk67
Китай, введи войска! Китайца, помоги!
blya-tolyan    23.01.2021, 09:52
Оценка:  +3
blya-tolyan
ха-ха-ха, гуляй рваньё? Как там Хабаровск, гуляет или попустился?
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