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В Зимбабве от коронавируса умерли три министра за неделю

Комментариев: 2
Всего коронавирус унес жизни четверых членов правительства страны. При этом официально от COVID умерли всего 962 человека.
Похороны министра по вопросам провинциальных дел Элен Гварадзимба
Похороны министра по вопросам провинциальных дел Элен Гварадзимба

За неделю в Зимбабве от коронавируса умерли три министра, сообщает Синьхуа.

"Официальные органы подтвердили, что министр транспорта и развития инфраструктуры Зимбабве Джоэль Матиза в пятницу скончался от COVID-19. Таким образом, он стал третьим министром, погибшим от вируса в течение недели и четвертым с тех пор, как первые случаи инфицирования COVID-19 были обнаружены в Зимбабве в марте 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 января умерла министр по вопросам провинциальных дел Элен Гварадзимба. А 20 января умер глава МИД Сибусисо Мойо.

На данный момент в Зимбабве обнаружено более 30,5 тысяч случаев коронавируса. При этом по официальной статистике умершими считаются всего 962 человека, более 21 тысячи - выздоровели.

Отметим, несмотря на низкую заболеваемость, в Украине каждая третья COVID-больница критически перегружена больными.

 

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Теги: Зимбабве, министр, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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blya-tolyan    23.01.2021, 09:44
Оценка:  +1
blya-tolyan
а где наши трупы? Хоть один. Можно даже носатого нарика.
blya-tolyan    23.01.2021, 09:43
Оценка:  +2
blya-tolyan
что то я начинаю подозревать что у нас эпидемия гриппа. ГДЕ мертвые министры Украины? Я и на преза согласен.
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