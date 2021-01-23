В Зимбабве от коронавируса умерли три министра за неделю

Всего коронавирус унес жизни четверых членов правительства страны. При этом официально от COVID умерли всего 962 человека.

За неделю в Зимбабве от коронавируса умерли три министра, сообщает Синьхуа.

"Официальные органы подтвердили, что министр транспорта и развития инфраструктуры Зимбабве Джоэль Матиза в пятницу скончался от COVID-19. Таким образом, он стал третьим министром, погибшим от вируса в течение недели и четвертым с тех пор, как первые случаи инфицирования COVID-19 были обнаружены в Зимбабве в марте 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 января умерла министр по вопросам провинциальных дел Элен Гварадзимба. А 20 января умер глава МИД Сибусисо Мойо.

На данный момент в Зимбабве обнаружено более 30,5 тысяч случаев коронавируса. При этом по официальной статистике умершими считаются всего 962 человека, более 21 тысячи - выздоровели.

Отметим, несмотря на низкую заболеваемость, в Украине каждая третья COVID-больница критически перегружена больными.

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