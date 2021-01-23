Фрегат "Стамбул" класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов – MILGEM.

В Турции на одной из оборонных верфей Стамбула спустили на воду первый фрегат собственного производства, который получил название "Стамбул" (F-515). В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу в субботу, 23 января.

"Быть сильным в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость", – сказал Эрдоган.

По его словам, в 2002 году страна реализовывала 62 проекта в оборонной промышленности, а сегодня это число выросло до 700.

"Мы стали страной, которая наряду с собственными потребностями в наземной и морской технике удовлетворяет также потребности дружественных и союзных стран. Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных, за нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", – сказал турецкий президент.

Фрегат "Стамбул" класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов – MILGEM. Всего планируется строительство четырех фрегатов. Ранее в Турции были спущены на воду четыре малых боевых судна (корвета) класса "Ада", однако фрегат "Стамбул" – первое военное судно в своем классе. Длина фрегата – 113 метров, ширина – 14,4 метра, водоизмещение около трех тысяч тонн. В отличие от корветов "Ада", фрегат "Стамбул" оснащен системой пуска ракет типа "земля-воздух". Фрегат будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.

Cмотрите фотогалерею: В Турции спустили на воду первый фрегат

Ранее сообщалось, что в Турции разработали беспилотный вертолет в сотрудничестве с белорусской инженерной фирмой. Аппарат способен перевозить до 160 килограммов на расстояние до 800-850 километров, на высоте более 4500 метров.

Также стало известно, что Турция успешно испытала новую крылатую ракету Atmaca. Она успешно поразила надводную цель на расстоянии более 200 километров.

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