В Нигерии при взрыве машины с газом сгорели 30 человек

Взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов. Также была уничтожена плантация пальм.

На юго-востоке Нигерии в городе Агбор произошел взрыв автомобиля для перевозки газа. В результате погибли не менее 30 человек и еще 17 получили сильные ожоги. Об этом сообщает местная газета The Nation в субботу, 23 января.

Указано, что газ взорвался накануне вечером на газозаправочной станции из-за утечки из раздаточного шланга. При этом водитель автомобиля и сотрудник станции сбежали перед самым взрывом. Сам взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов. Также была уничтожена плантация пальм.

Вслед за взрывом начался мощный пожар. Люди погибли в своих домах целыми семьями.

Власти начали расследование инцидента.

Ранее в Нигерии погибли не менее 20 человек в ДТП с автобусом и легковым автомобилем. Автобус направлялся в город Майдугури в штате Борно, а машина, которая врезалась в него, ехала в Баучи.

Тажке сообщалось, что в Нигерии 18 человек погибли при опрокидывании лодки на середине реки. Удалось спасти только пять человек.

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