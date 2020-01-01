В США сорвали джекпот в $1 млрд

Победитель может получить полную сумму своего выигрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда сумма снизится до $776,6 млн.

В США житель штата Мичиган выиграл джекпот в размере $1,05 млрд. Об этом сообщается на сайте лотереи Mega Millions в субботу, 23 января.

Указано, что после 37 рекордных розыгрышей счастливчик угадал все шесть номеров, выпавших 22 января – белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой Mega Ball 24.

"Это был единственный билет, который угадал все шесть номеров", – говорится в сообщении.

Согласно правилам лотереи, победитель может получить полную сумму своего выигрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда сумма снизится до $776,6 млн.

Обладатель счастливого билета выиграл второй по величине джекпот в мировой истории. Предыдущий сорвали в октябре 2018 году, когда житель Южной Каролины купил выигрышный билет на $1,5 млрд. Он дал о себе знать организаторам лишь в марте 2019 года и выбрал опцию единовременного платежа в размере почти $878 млн.

Ранее на это неделе житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею Powerball на сумму $731,1 млн.

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