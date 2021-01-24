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AstraZeneca заявила о сокращении поставок вакцины в ЕС

Комментариев: 1
Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес уже выразила "глубокое недовольство" этой новостью.
AstraZeneca столкнулась с производственными проблемами
AstraZeneca столкнулась с производственными проблемами
Reuters (архивное фото)

Второй крупный производитель вакцины против коронавируса COVID-19 предупредил о проблемах с поставками в Евросоюз. Об этом сообщает BBC в субботу, 23 января.

Речь идет о британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая столкнулась с производственными проблемами.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес уже выразила "глубокое недовольство" этой новостью.

Официальные лица не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит вакцины, но чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что поставки будут сокращены до 31 млн доз – на 60% – в первом квартале этого года.

По словам чиновника, до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов ЕС.

Вакцина AstraZeneca, разработанная в Оксфордском университете, еще не одобрена регуляторным органом ЕС, но, как ожидается, должна получить "зеленый свет" в конце этого месяца.

Представитель AstraZeneca заявил в пятницу, что "первоначальные объемы поставок будут ниже, чем первоначально предполагалось", не предоставив дальнейших подробностей.

Новый удар поступил после того, как программы прививок в некоторых странах были замедлены из-за сокращения поставок вакцины Pfizer-BioNTech.

Напомним, 4 января первый в мире пациент получил прививку от COVID-19 вакциной совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Им стал пациент британской больницы Черчилля – 82-летний Брайан Пинкер.

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Теги: ЕС, вакцина, Евросоюз, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    24.01.2021, 01:53
Оценка:  +21
WTF2wtf
В Азию увеличивают поставки? Там больше платят?
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