Возросло число задержанных на митингах в России

По информации правозащитников, более трети от общего числа задержанных - в Москве. На втором месте Петербург.

Правозащитники сообщили о более трех тыс. задержанных на митингах в России

Во время протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России задержали более трех тысяч человек. Об этом в субботу, 24 января, сообщает ОВД-Инфо.



Правозащитники сообщают, что на 23.43 мск всего по стране задержали 3068 человек. Больше всего их в Москве - 1167. На втором месте - Санкт-Петербург (466 задержанных), на третьем - Новосибирск (96 человек).

Также, они отмечают, что общее число задержанных может измениться.



Ранее правозащитники сообщали о почти 2,7 тыс. задержанных. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, среди них более 300 несовершеннолетних.

В субботу во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу "Ив Роше". Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел.

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