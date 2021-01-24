В Калифорнии произошел взрыв в церкви

После того, как прогремел взрыв, в церкви начался пожар. Пока информации о пострадавших не поступало.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование после взрыва в церкви pixabay.com

В баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния прогремел взрыв. Об этом в субботу, 23 января, сообщил телеканал NBC.

По информации сотрудников полиции, в церкви сработало самодельное взрывное устройство. Американские власти начали расследование.

Сообщается, что также, неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.

После взрыва на месте происшествия начался пожар. О пострадавших информации не поступало.

Помещения церкви проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР США.

Ранее в городе Стрый Львовской области утром, 20 января, произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. После взрыва начался пожар.

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