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В Калифорнии произошел взрыв в церкви

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После того, как прогремел взрыв, в церкви начался пожар. Пока информации о пострадавших не поступало.
Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование после взрыва в церкви
Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование после взрыва в церкви
pixabay.com

В баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния прогремел взрыв. Об этом в субботу, 23 января, сообщил телеканал NBC.

По информации сотрудников полиции, в церкви сработало самодельное взрывное устройство. Американские власти начали расследование.

Сообщается, что также, неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.

 

После взрыва на месте происшествия начался пожар. О пострадавших информации не поступало.

Помещения церкви проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР США.

Ранее в городе Стрый Львовской области утром, 20 января, произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. После взрыва начался пожар. 

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Теги: США, церковь, Лос-Анджелес, вандализм, взрыв, пожар, баптистская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
masszeer    24.01.2021, 02:24
Оценка:  -22
masszeer
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