В Калифорнии произошел взрыв в церкви
В баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния прогремел взрыв. Об этом в субботу, 23 января, сообщил телеканал NBC.
По информации сотрудников полиции, в церкви сработало самодельное взрывное устройство. Американские власти начали расследование.
Сообщается, что также, неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.
После взрыва на месте происшествия начался пожар. О пострадавших информации не поступало.
Помещения церкви проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР США.
Ранее в городе Стрый Львовской области утром, 20 января, произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. После взрыва начался пожар.
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