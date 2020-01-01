Самая высокая в мире карусель открылась в Дубае

Парк развлечений Bollywood Parks, который был закрыт прошлой весной из-за пандемии коронавируса, во временного простоя был реконструирован.

Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central.

Отмечается, что парк закрыли весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако все это время было посвящено модернизации и реконструкции аттракционов. Одним из них стала цепная карусель Bollywood Skyflyer, которая достигает 140 метров в высоту, что на 18 метров больше предыдущего рекорда Гиннеса.

"Те, кто осмелятся насладиться парящим полетом с открытыми глазами, будут вознаграждены фантастическим видом на парк развлечений и его окрестности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, для посетителей парка открылись американские горки, 55-метровое колесо обозрения и гастрономическая аллея, где представлена национальная индийская кухня.

Ранее в японском городе Иокогаме состоялась презентация аттракциона Gundam Factory Yokohama, которая включает в себя огромного шагающего робота.

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