Мадуро заявил о теракте на газопроводе PDVSA

Неизвестные атаковали восточный трубопровод, после чего начался пожар, сообщил Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о террористической атаке на объекты государственной нефтяной компании Petr'oleos de Venezuela (PDVSA). Его заявление в субботу, 23 января, отранслировали на YouTube-канале президента.

По его словам, неизвестные атаковали восточный трубопровод, после чего начался пожар.

"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petr'oleos de Venezuela", - сказал Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, злоумышленники "хотели нарушить подачу газа в стране и на нефтеперерабатывающий завод".

Погибших или пострадавших в результате инциденте нет. Работники нефтяной компании остановили утечку газа.

Президент назвал "террористами и трусами организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ".

Ранее Мадуро заявлял, что на западе Венесуэлы, на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате Фалькон, правоохранительные органы задержали агента спецслужб США.

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