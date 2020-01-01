В США зафиксировано 25 миллионов случаев COVID-19

По данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США.

В США зафиксирован 25-ти миллионный случай заболевания COVID-19. об этом в субботу, 23 января, сообщает телеканал NBC News.

Как сообщают журналисты, от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, в США уже скончались 416 тысяч 925 человек.

В то же время, в ВОЗ сообщают, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 96,87 млн, увеличившись за сутки более чем на 600 тыс.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 15,8 тыс., превысив 2,09 млн.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (325 856), на втором месте - регион Европы (188 728), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 295).

На этой неделе президент США Джо Байден подписал десять указов, направленных на расширение производства вакцин, ускорение тестирования и повторное открытие школ. "Потребуются месяцы, чтобы все исправить", - сказал политик.

Также, Байден предупредил, что в феврале количество умерших от смертельной инфекции, вероятно, превысит полмиллиона.

Известно, что две вакцины от Moderna и Pfizer уже одобрены управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для использования в экстренных случаях. Американцам будут делать два укола с интервалом в несколько недель.

Первый случай заражения коронавирусом в США был зарегистрирован чуть более года назад - 21 января 2020 года SARS-CoV-2 нашли у жителя Сиэтла, вернувшегося из поездки в китайский Ухань.

Напомним, Украина ожидает получить по программе COVAX по меньшей мере 8 млн доз вакцин.

Также ожидаются поставки почти 2 млн доз вакцин китайской компании Sinovac.

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