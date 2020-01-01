“Эль Чапо из Азии” задержали в Нидерландах

По данным ООН, на своей преступной деятельности наркобарон заработал до 23 миллиардов долларов в год.

“Эль Чапо из Азии” наркобарон Це Чи Лопа арестован в Нидерландах ARF

Известного в криминальном мире под прозвищем “Эль Чапо из Азии” наркобарон Це Чи Лопа арестован в Нидерландах. Об этом в субботу, 23 января, сообщает DailyMail.

Отмечается, что задержать преступника удалось после двухлетнего розыска. В поисках участвовал Интерпол.

Канадского гражданина китайского происхождения считают одним из крупнейших в мире торговцев метамфетамином. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат “Сэм Гор”, также известный как “Компания”, в Австралию попадает 70 процентов наркотических веществ, незаконно оказывающихся на территории страны.

Журналисты отмечают, что Чи Лоп руководил несколькими ячейками китайской мафии, распространяющими широкий спектр наркотиков, разрабатываемых в лабораториях.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), преступная деятельность приносила Чи Лопу от 10 до 23 миллиардов долларов в год.

Многолетнюю охоту за Чи Лопом вели правоохранительные органы примерно 20 стран, включая США, Канаду, Мьянму, Китай, Таиланд и Японию.

Ранее в Лос-Анджелесе по обвинению в торговле наркотикамии отмывании средств арестован бывший министр обороны Мексики генерал Сальвадор Сиенфуегос.

Напомним, в 2019 году суд в Нью-Йорке приговорил бывшего главаря наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению.

Также сообщалось, что США обвинили Мадуро в торговле наркотиками. Американские власти объявили награду в миллионы долларов за Мадуро и нескольких его соратников.

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