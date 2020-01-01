В Чили объявили угрозу цунами
Управление по ЧС Чили обратилось к жителям страны с просьбой покинуть пляжную зону антарктической территории.
Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны. Об этом в субботу, 24 января, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
Кроме того, после землетрясения магнитудой 7,0 было эвакуированы несколько человек с антарктических баз.
"С базы Фрей эвакуированы 80 человек, 40 - с базы О'Хиггинс, 10 - с базы Файлдс и 31 человек - с базы Прат. Также были эвакуированы 5 иностранных баз возле базы Файлдс", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в ночь на 24 января в районе Южных Шетландских островов, расположенных в 150 км от Антарктического полуострова в проливе Дрейка между Антарктидой и Огненной землей. Очаг землетрясения располагался на глубине 40 км в 216 километрах от чилийской исследовательской станции Бернардо-О’Хиггинс.
Напомним, 15 января в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. Изначально сообщалось о семи погибших, однако позже их число возросло до 56.
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