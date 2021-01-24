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Пентагон готов защитить спорные острова в Японии

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Китай считает, что японские власти должны отказаться от архипелага Сенкаку вместе с правами на Тайвань.
Архипелаг Сенкаку
Архипелаг Сенкаку

Новый министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с японским коллегой Нобуо Киси заявил о намерении Вашингтона оборонять острова Сенкаку, которые Китай считает своей территорией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона 23 января.

Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, говорится в заявлении Пентагона.

Осенью прошлого года между США и Китаем произошло очередное обострение из-за территориальных споров.

Необитаемый архипелаг, как называют его японцы Сенкаку, а китайцы Дяоюйдао, перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем.

После Второй мировой войны архипелаг находились под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, таким образом, в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова. 

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Теги: США, Пентагон, Япония, Китай, территориальные споры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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evill_bull    24.01.2021, 10:21
Оценка:  +4
evill_bull
Ждем скулеж со стороны немытой в защиту старшего брата
БЕЗУМЕЦ+    24.01.2021, 10:35
Оценка:  +15
БЕЗУМЕЦ+
Немытая, присоединила безводный Крым и им не до этого.
Путин-Xyйло    24.01.2021, 11:58
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Они сейчас с Небутербродычем борются
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