Пентагон готов защитить спорные острова в Японии

Китай считает, что японские власти должны отказаться от архипелага Сенкаку вместе с правами на Тайвань.

Новый министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с японским коллегой Нобуо Киси заявил о намерении Вашингтона оборонять острова Сенкаку, которые Китай считает своей территорией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона 23 января.

Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, говорится в заявлении Пентагона.

Осенью прошлого года между США и Китаем произошло очередное обострение из-за территориальных споров.

Необитаемый архипелаг, как называют его японцы Сенкаку, а китайцы Дяоюйдао, перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем.

После Второй мировой войны архипелаг находились под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, таким образом, в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова.

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