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Американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19

Комментариев: 4
Вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.
Американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19
Американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19
EPA/UPG

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер штата Калифорния. Об этом сообщило местное управление окружного шерифа на странице в Facebook 24 января.

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Согласно сообщению, скончавшийся человек заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года. Позднее, 21 января, ему ввели вакцину от COVID-19 и спустя несколько часов он умер.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

В расследовании принимают участие федеральные службы.

"Любые сообщения о причинах смерти преждевременны до окончания следствия", - отмечается в сообщении.

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Это далеко не первое сообщение о смерти человека вскоре после вакцинации от коронавируса. Накануне Швейцарский фармакологический институт сообщил о новых пяти летальных случаях после инъекции вакцины от COVID-19. 

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Теги: смерть, вакцина, вакцинация, коронавирус, COVID-19, США
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Комментариев (4)
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ЗовПрироды    24.01.2021, 15:41
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Наверняка спутниковую отраву мужику ввели.
GOOD_666    24.01.2021, 15:39
Оценка:  -23
GOOD_666
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ .......
shk67    24.01.2021, 14:11
Оценка:  +8
shk67
Писец, какие идиоты! Если ты переболел недавно, хули прививаться? Типа, здоровее станешь? Антитела и так уже есть, причем у переболевшого вирусом сильнее чем от прививки!
masszeer    24.01.2021, 12:38
Оценка:  -23
masszeer
Какой препарат был использован?Разумеется Спутник V,какой же ещё! :-)
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