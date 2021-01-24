Американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19

Вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер штата Калифорния. Об этом сообщило местное управление окружного шерифа на странице в Facebook 24 января.

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Согласно сообщению, скончавшийся человек заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года. Позднее, 21 января, ему ввели вакцину от COVID-19 и спустя несколько часов он умер.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

В расследовании принимают участие федеральные службы.

"Любые сообщения о причинах смерти преждевременны до окончания следствия", - отмечается в сообщении.

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Это далеко не первое сообщение о смерти человека вскоре после вакцинации от коронавируса. Накануне Швейцарский фармакологический институт сообщил о новых пяти летальных случаях после инъекции вакцины от COVID-19.