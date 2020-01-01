Пентагон скупает базы данных об американцах - NYT

За последние два с половиной года сотрудники разведывательного управления отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.

Разведывательное управление Минобороны США в течение нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, пишет газета New York Times, ссылаясь на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.

За последние два с половиной года сотрудники разведывательного управления следили за передвижениями своих граждан с помощью купленной базы данных с приложений на смартфонах, говорится в статье.

Хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы телефонные компании передали данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда, указывает NYT.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что американские федеральные агентства используют данные мобильных телефонов в иммиграционных расследованиях.

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Газета отмечала, что власти анализируют данные из стандартных приложений для мобильных телефонов, включая приложения для игр, погоды и электронной коммерции.

По данным NYT, Пентагон также используют данные о местоположении иностранцев в разведывательных целях.

Так, управление, "по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей", чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру, пишет газета.

Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, "не разделяют американцев и иностранных пользователей". Сортирует данные и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США лиц уже само управление, указывает издание.

Ранее президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением Алексея Навального, и проверить связь "русских хакеров" с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году.

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