Британия хочет отправлять иностранцев на карантин

Правительство не может рассматривать вопрос об ослаблении ограничений, пока не будет уверенности в эффективности вакцинации.

Британское правительство готовится ввести десятидневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, пишет газета Daily Mail.

Прибывающих из таких стран будут отправлять в выделенные для этих целей отели. Решение о ведении этих мер, пишет газета, должно быть принято в понедельник.

Газета Telegraph также пишет, что правительство продлило действие законов о локдауне до 17 июля, чтобы дать местным властям право закрывать пабы, рестораны, магазины и общественные места.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство не может рассматривать вопрос об ослаблении ограничений при нынешнем высоком уровне заболеваемости до тех пор, пока не будет уверенности в эффективности вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Лондоне 30 процентов населения переболело COVID-19. К такому выводу пришли Ученые из Кембриджского университета.

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