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Протесты в России: Страны Балтии требуют ввести новые санкции

Комментариев: 9
Меры будут направлены на чиновников, ответственных за подавление акций.
Протесты в России: Страны Балтии требуют ввести новые санкции
Протесты в России: Страны Балтии требуют ввести новые санкции
Команда Навального / Telegram

Страны Балтии требуют ввести новые санкции Евросоюза против России. Причиной стало силовое подавление митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил Урмас Рейнсалу, занимающий пост главы МИД Эстонии.

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По словам министра, инициаторами санкций против РФ является Эстония, Литва и Латвия.

“Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить“, – говорится в сообщении.

Из-за разгона протестующих страны предлагают принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, которые несут ответственность за массовые аресты в государстве.

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В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что следит за ситуацию в РФ “с тревогой“. Он заявил, что 25 января руководители МИД ЕС проведут заседание. На нем будут обсуждены дальнейшие решения союза.

 Ранее в ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.

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Теги: Алексей Навальный, санкции, Евросоюз, Россия, чиновники, протест
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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    24.01.2021, 15:01
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Чем больше полезных санкций - тем больше "крепчают" скрепоносцы
Путин-Xyйло    24.01.2021, 15:01
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Чем больше полезных санкций - тем больше "крепчают" скрепоносцы
evill_bull    24.01.2021, 14:32
Оценка:  -2
evill_bull
Скоро вьебут еще полезных санкций. Грядет новая акция по-типу "Собери на дрова" собери на хлебушек. Главное жрать говно о вяличии немытой. ахах) унылые тролли продолжают мычать о колониях. Смените методичку)
verbion    24.01.2021, 14:56
Оценка:  -22
verbion
Пишет житель самой нищей недостраны в европе, из села в иваносранковской области
Путин-Xyйло    24.01.2021, 14:59
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Еще у одного кацапа скрепы воспалились
verbion    24.01.2021, 14:10
Оценка:  -20
verbion
Да насрать всем на эти три прибалтийских придатка
Путин-Xyйло    24.01.2021, 14:57
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Если так насрать, то чеко ты "пар" пускаешь?
masszeer    24.01.2021, 12:36
Оценка:  -20
masszeer
Законно избранная власть имеет право защищаться.Видимо американским колониям об этом их хозяева просто не сказали.
Vixerunt    24.01.2021, 13:38
Оценка:  +12
Vixerunt
Чешется что ты теперь ТУТ не хозяин ???
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