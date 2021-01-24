Протесты в России: Страны Балтии требуют ввести новые санкции
Страны Балтии требуют ввести новые санкции Евросоюза против России. Причиной стало силовое подавление митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил Урмас Рейнсалу, занимающий пост главы МИД Эстонии.
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По словам министра, инициаторами санкций против РФ является Эстония, Литва и Латвия.
“Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить“, – говорится в сообщении.
Из-за разгона протестующих страны предлагают принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, которые несут ответственность за массовые аресты в государстве.
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В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что следит за ситуацию в РФ “с тревогой“. Он заявил, что 25 января руководители МИД ЕС проведут заседание. На нем будут обсуждены дальнейшие решения союза.
Ранее в ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.