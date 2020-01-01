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Названо условие въезда в Польшу без отбывания карантина

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Речь идет о всех видах тестов на коронавирус, в том числе экспресс-тестах на антитела к COVID-19.
В Польшу нужно ехать с тестом на коронавирус
В Польшу нужно ехать с тестом на коронавирус

Въезжающие в Польшу с 23 января могут не проходить обязательный десятидневный карантин при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, который был сделан в течение 48 часов перед пересечением границы, заявил пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор Укринформу 24 января. 

"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек таким образом уже пересекло границу в пунктах пропуска Медика и Корчева", - сообщила Пикор.

Речь идет о всех видах тестов, в том числе экспресс-тестах на антитела к COVID-19.

Ранее СМИ узнали, что британское правительство готовится ввести десятидневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

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Теги: Польша, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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