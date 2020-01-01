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США отправили авианосную группу в Южно-Китайское море

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В Госдепе раскритиковал китайские власти за "военное, дипломатическое и экономическое давление" на Тайвань.
Американский эсминц Теодор Рузвельт
Американский эсминц Теодор Рузвельт
Getty

США направили авианосную ударную группу во главе с эсминцем Теодор Рузвельт в Южно-Китайское море, пишет Коммерсант 24 января со ссылкой на Japan Times. Это произошло на фоне полета 13 китайских самолетов в районе Тайваня.

Индо-Тихоокеанское командование США сообщило в своем заявлении, что авианосная ударная группа "проводит плановое развертывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей".

Ударная группа проводила "операции по обеспечению безопасности на море, которые включают в себя полеты с использованием самолетов и вертолетов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений", говорится в сообщении.

Ранее в Госдепе раскритиковал китайские власти за "военное, дипломатическое и экономическое давление" на Тайвань. 

КНР и Тайвань имеют взаимные территориальные претензии друг к другу. Большинство стран, включая США, не признают Тайвань как государство, но поддерживают де-факто дипломатические отношения. 

Осенью прошлого года между США и Китаем произошло очередное обострение из-за территориальных споров.

Как сообщалось, новый министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с японским коллегой Нобуо Киси заявил о намерении Вашингтона оборонять острова Сенкаку, которые Китай считает своей территорией.

 

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Теги: США, Тайвань, Китай, армия США
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Источник: korrespondent.net

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