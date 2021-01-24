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Кремль о протестах в России: Вышло мало людей

Комментариев: 3
Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал расследование о "дворце Путина" в Геленджике.
Протесты в Москве
Протесты в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального приняло участие небольшое количество людей. Об этом она сказал в интервью для передачи Москва. Кремль. Путин, пишет Интерфакс 24 января.

"Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина", - заявил Песков.

Он также отметил, что с уважением относится ко всем политическим взглядам, но "категорически против участия в незаконных акциях".

Песков также обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела из-за постов в Twitter, посвященных акциям.

В интервью пресс-секретарь российского президента также прокомментировал расследование о "дворце Путина" в Геленджике. Песков в очередной раз заявил, что у Путина нет дворца, и назвал расследование "информационной атакой", которая направлена "на раскачку ситуации".

В акции 23 января в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек, агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысяч человек - рекордное число для РФ.

 

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Теги: Россия, протесты, Кремль, Навальный, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vixerunt    24.01.2021, 16:29
Оценка:  0
Vixerunt
98 % ватников скрепные наглухо; не будет там ни каких массовых заварушек. В целом это и хорошо, зачем нам под боком расия которая начнёт кипеть и бушевать. И так от них одни проблемы.
ЗовПрироды    24.01.2021, 15:42
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Не надо никаких протестов. Дайте поганой на россии спокойно умереть.
Graddfeydd    24.01.2021, 15:29
Оценка:  +5
Graddfeydd
Это всё лишнехромосомные БДСМ-скрепы: сначала 20 лет дают упырю врасти корнями в трон, а потом удивляются, почему теперь вякать против него нельзя.
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