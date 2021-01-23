Первым из европейских лидеров Байден поговорил с Джонсоном
В принципе, первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым среди европейских лидеров, с кем провел переговоры по телефону новый президент США Джо Байден.
Телефонный разговор состоялся поздно вечером в субботу, 23 января.
"Отлично поболтали с президентом Байденом этим вечером. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы добиваемся устойчивого восстановления после COVID-19", — сообщил Джонсон на своей странице в Twitter.
Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021
Ранее первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Напомним, что Джо Байден 20 января принял присягу и официально вступил в должность президента США.
Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, и проверить связь "русских хакеров" с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году.
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