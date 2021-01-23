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Первым из европейских лидеров Байден поговорил с Джонсоном

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В принципе, первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Джонсон поговорил с Байденом
Джонсон поговорил с Байденом
Twitter Борис Джонсон
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым среди европейских лидеров, с кем провел переговоры по телефону новый президент США Джо Байден.
 
Телефонный разговор состоялся поздно вечером в субботу, 23 января.
 
"Отлично поболтали с президентом Байденом этим вечером. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы добиваемся устойчивого восстановления после COVID-19", — сообщил Джонсон на своей странице в Twitter.
 
Ранее первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
 
Напомним, что Джо Байден 20 января принял присягу и официально вступил в должность президента США.
 
Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, и проверить связь "русских хакеров" с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. 
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Теги: США, Байден, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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