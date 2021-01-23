Первым из европейских лидеров Байден поговорил с Джонсоном

В принципе, первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым среди европейских лидеров, с кем провел переговоры по телефону новый президент США Джо Байден.

Телефонный разговор состоялся поздно вечером в субботу, 23 января.

"Отлично поболтали с президентом Байденом этим вечером. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы добиваемся устойчивого восстановления после COVID-19", — сообщил Джонсон на своей странице в Twitter.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021