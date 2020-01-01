Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне 300 человек поймали на нелегальной вечеринке

Комментариев: 0
В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил карантина.
Полиция тоже борется с коронавирусом
Полиция тоже борется с коронавирусом
Полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона, сообщает Sky News.
 
В воскресенье, 24 января, около 1.30 ночи офицеры совершили рейд на нелицензированное музыкальное событие в районе Хакни.
 
Организаторы закрыли дверь на замок изнутри, а десятки тех, кто был на вечеринке, бежали, когда офицеры входили внутрь.
 
В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил карантина.
 
Общая сумма штрафов - 15 600 фунтов стерлингов.
 
"Офицеры снова были вынуждены рисковать здоровьем, чтобы иметь дело с большой группой невероятно эгоистичных людей, которые были плотно упакованы в ограниченном пространстве, обеспечивая идеальную возможность для распространения вируса" - сказали в полиции.
 
Напомним, что с 4 января в Англии действует национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В правительстве пока не видят возможности его ослабления.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, карантин, Великобритания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь