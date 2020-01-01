В Лондоне 300 человек поймали на нелегальной вечеринке

В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил карантина.

Полиция тоже борется с коронавирусом

Полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона, сообщает Sky News.

В воскресенье, 24 января, около 1.30 ночи офицеры совершили рейд на нелицензированное музыкальное событие в районе Хакни.

Организаторы закрыли дверь на замок изнутри, а десятки тех, кто был на вечеринке, бежали, когда офицеры входили внутрь.

В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил карантина.

Общая сумма штрафов - 15 600 фунтов стерлингов.

"Офицеры снова были вынуждены рисковать здоровьем, чтобы иметь дело с большой группой невероятно эгоистичных людей, которые были плотно упакованы в ограниченном пространстве, обеспечивая идеальную возможность для распространения вируса" - сказали в полиции.