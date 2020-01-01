Германия начнет лечение COVID-19 лекарством на основе антител
Такой препарат принимал бывший президент США Дональд Трамп, когда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.
Германия станет первой страной Европейского Союза, которая начнет применять то же экспериментальное лечение антителами, которое помогло Дональду Трампу выздоровить от COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, сообщает AFP.
Немецкое правительство приобрело 200 000 доз лекарства за 400 млн евро.
Так называемые моноклональные коктейли с антителами будут размещены в университетских больницах ближайшую неделю, сказал он, добавив, что Германия станет "первой страной в ЕС", которая будет использовать их в борьбе с пандемией.
"Они работают как пассивная вакцинация. Введение этих антител на ранних стадиях может помочь пациентам с высоким риском избежать более серьезного прогресса", - пояснил министр.
Шпан не назвал производителя, который будет поставлять лекарства, но подтвердил, что это будет тот препарат, который принимал Трамп.
Трампу, который был ненадолго госпитализирован с коронавирусом, была назначена терапия антителами, разработанная американской фирмой Regeneron, еще до того, как лечение получило одобрение регулятора.
Позже он сказал, что лекарства сделали "фантастическую работу".
Напомним, что американская фармацевтическая корпорация Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса COVID-19 в Европу. Второй крупный производитель вакцины против коронавируса AstraZeneca также предупредил о проблемах с поставками в Евросоюз.
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