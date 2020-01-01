Германия начнет лечение COVID-19 лекарством на основе антител

Такой препарат принимал бывший президент США Дональд Трамп, когда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.

Германия станет первой страной Европейского Союза, которая начнет применять то же экспериментальное лечение антителами, которое помогло Дональду Трампу выздоровить от COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, сообщает AFP.

Немецкое правительство приобрело 200 000 доз лекарства за 400 млн евро.

Так называемые моноклональные коктейли с антителами будут размещены в университетских больницах ближайшую неделю, сказал он, добавив, что Германия станет "первой страной в ЕС", которая будет использовать их в борьбе с пандемией.

"Они работают как пассивная вакцинация. Введение этих антител на ранних стадиях может помочь пациентам с высоким риском избежать более серьезного прогресса", - пояснил министр.

Шпан не назвал производителя, который будет поставлять лекарства, но подтвердил, что это будет тот препарат, который принимал Трамп.

Трампу, который был ненадолго госпитализирован с коронавирусом, была назначена терапия антителами, разработанная американской фирмой Regeneron, еще до того, как лечение получило одобрение регулятора.

Позже он сказал, что лекарства сделали "фантастическую работу".