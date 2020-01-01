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В Египте начали вакцинацию от коронавируса

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Первыми прививки получат медицинские работники, вакцинировать их будут препаратом от китайского производителя Sinopharm.
В еще одной стране мира стартовала вакцинация
В еще одной стране мира стартовала вакцинация
 
Египетские власти в воскресенье, 24 января, начали процесс массовой вакцинации населения от коронавируса, пишет Reuters.
 
Первыми прививки получат медицинские работники. Вакцинировать их будут препаратом от китайского производителя Sinopharm. Также в Египте рассчитывают на получение 40 миллионов доз от глобальной инициативы COVAX.
 
За все время пандемии в Египте зафиксировали более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тысяч человек умерли. Однако из-за низких показателей тестирования, а также исключения из официальной статистики результатов тестов частных лабораторий медики считают, что реальное количество больных значительно выше.
 
Напомним, что с 1 сентября для въезда в Египет из Украины с собой нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Египет будет оплачивать лечение украинских туристов, если они подхватят коронавирус, находясь в стране.
 
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Теги: вакцина, Египет, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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