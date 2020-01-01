В Египте начали вакцинацию от коронавируса

Первыми прививки получат медицинские работники, вакцинировать их будут препаратом от китайского производителя Sinopharm.

В еще одной стране мира стартовала вакцинация

Египетские власти в воскресенье, 24 января, начали процесс массовой вакцинации населения от коронавируса, пишет Reuters.

Первыми прививки получат медицинские работники. Вакцинировать их будут препаратом от китайского производителя Sinopharm. Также в Египте рассчитывают на получение 40 миллионов доз от глобальной инициативы COVAX.

За все время пандемии в Египте зафиксировали более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тысяч человек умерли. Однако из-за низких показателей тестирования, а также исключения из официальной статистики результатов тестов частных лабораторий медики считают, что реальное количество больных значительно выше.