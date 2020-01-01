Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу, 23 января, для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.

В Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников, сейчас они не учаться из-за локдауна в стране, сообщает Times of Israel.

Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу, 23 января. Для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.