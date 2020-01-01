В Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников
Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу, 23 января, для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.
В Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников, сейчас они не учаться из-за локдауна в стране, сообщает Times of Israel.
Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу, 23 января. Для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.
Целью вакцинации старшеклассников сейчас является обеспечение их возвращения в школу, чтобы вовремя начать сдавать выпускные экзамены, необходимые для дальнейшего поступления в вузы.
В Израиле к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.
Напомним, что сейчас в Израиле действует локдаун. Ожидается, что его смягчение может начаться 1 февраля.
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