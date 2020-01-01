Азербайджан передал армянской стороне тела 30 солдат, погибших в Карабахе

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе, известно и о большом количестве пропавших без вести.

Азербайджанская сторона передала властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела 30 армянских военнослужащих, сообщил в НКР.

"24 января спасательные отряды провели поисковые работы на участках Физули, Кашатаг и Матагис. В результате этих работ азербайджанская сторона передала тела 30 армянских военнослужащих, не уточнив места их обнаружения. Тела в неузнаваемом состоянии, назначена судебная экспертиза для их идентификации. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 281 человека", - отмечается в сообщении.

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.