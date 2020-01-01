Израиль приостанавливает международное авиасообщение на неделю

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи.

Правительство Израиля решило приостановить международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса. Так, международный аэропорт имени Бен-Гуриона закроют для всех международных рейсов уже в ночь на вторник, 26 января, пишет The Times of Israel. Запрет будет действовать до 31 января, конца национального локдауна.

«Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы планируем сделать — мы герметично запечатаем страну. В течение этой недели закрытого неба мы сделаем прививки еще миллиону израильтян», — цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху газета Haaretz.

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам: для лечения за границей, для работы, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи или в случае переезда.

Такое решение одобрили все министры страны, кроме главы Министерства иммиграции Пнины Тамано-Шата, которая назвала такую инициативу «неразумной», поскольку отменяются запланированные рейсы евреев, желающих вернуться в страну.