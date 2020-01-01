В Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19

Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.

В Нидерландах полиция была вынуждена прибегнуть к спецсредствам, чтобы разогнать протестующих в центре Амстердаме и Эйндховена. Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, в частности против комендантского часа. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает NOS.

В полиции сообщили, что были вынуждены использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ. Митингующие обоих городов, в свою очередь, забросали правоохранителей фейерверками, в Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути силовиков из велосипедов.



Отмечается, что протестные акции не были разрешены властями.

Как отмечает NOS, разгон демонстрантов повлек массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, около местного вокзала было приостановлено дорожное движение.

Кроме того, в городе Урк, расположенном в 80-ти километрах от Амстердама, подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Протестующие запускали фейерверки в прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, бросали стеклянные бутылки.

"Сегодня вечером действовала группа бунтовщиков, нарушивших мирный порядок в Урке. С поведением, которое невозможно выразить словами. От забрасывания камнями полицейских машин и их уничтожения до поджога центра тестирования на коронавирус", - говорится в опубликованном в нидерладских СМИ пресс-релизе полиции.

Сообщается, что для усмирения разбушевавшейся толпы полицейские наряды были усилены служебными собаками.

С 23 января в Нидерландах в силу вступил комендантский час по всей стране с 21 до 4.30 утра. Мера продлится до 10 февраля. Полиция уже оштрафовала более 3,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа. Задержаны 25 человек.



По последним данным, число заболевших в стране выросло до 962 104 человек.

Ранее в Берлине возле Бранденбургских ворот, 18 ноября, на демонстрации против карантинных мер полиция применила водометы.

Также сообщалось, что в Париже полиция во время столкновений на акции протеста во вторник, 17 ноября, применила слезоточивый газ и водометы.

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