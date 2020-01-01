В ФРГ сообщили о первом случае увольнения из-за отказа вакцинироваться

Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым положена вакцина.

В ФРГ уволили сотрудников службы по уходу за отказ привиться от COVID-19

В одной из компаний, занимающейся уходом за престарелыми людьми и инвалидами, уволили семь человек, которые не стали делать прививку от COVID-19. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила газета Bild.

В то же время, газета подчеркивает, что в Германии вакцинация проводится на добровольной основе, и это первый случай увольнения работников из-за отказа сделать прививку от инфекции.

"Компания по уходу за пожилыми людьми принадлежит Рене Вильмеру - именно он принял решение об увольнениях. Перед этим владелец фирмы дал сотрудникам два дня на принятие решения о прививках. Однако те отказались", - рассказывает газета.

Трое работников отказались получить вакцину, еще четверо не смогли определиться в указанный руководителем срок. В итоге Вильмер уволил их всех.

"Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность", - объяснил он свой поступок.

По информации издания, вскоре Вильмеру начали поступать угрозы от противников вакцинации. Мужчине угрожали убийством.

В ФРГ вакцинация от коронавируса стартовала в конце декабря. Страна получила более 1,3 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer в конце 2020 года. На начало 2021-го были запланированы поставки ещё 4 млн доз. Теперь сроки могут сдвинуться из-за сообщения производителей о задержках в поставках.

Напомним, в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников.

Накануне Швейцарский фармакологический институт сообщил о новых пяти летальных случаях после инъекции вакцины от COVID-19.

При этом в ВОЗ говорят, что в мире пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции.

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