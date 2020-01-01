В Греции найден мертвым бывший министр

Валиракис занимал место главы министерства в 1995 - 1996 годах. Также в 1997 году он был избран депутатом.

В Греции в возрасте 78 лет погиб бывший министр общественного порядка Греции Сифис Валиракис. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает телеканал Skai.

Тело мужчины, выброшенное морем на скалы, обнаружили вблизи острова Эвбея, где у его семьи есть загородный дом.

По словам супруги экс-министра, Валиракис днем отплыл из порта Эретрия на надувной лодке и с тех пор не выходил на связь. Через некоторое время его супруга оповестила об этом Береговую охрану. Ее сотрудники в ходе поисков нашли лодку, в которой было два ружья для подводной охоты.

"Двигатель лодки, прибившейся к берегу, работал. Скорее всего, Валиракис упал в море либо потому что поскользнулся, либо потому что потерял сознание, и лодка продолжила свой курс", - пишет издание.

Тело самого министра было найдено позднее.

В поисках Валиракиса участвовали пять кораблей береговой охраны, две частные лодки, вертолет ВМС, а также военные аквалангисты.

Сифис Валиракис начиная с 1981 года занимал посты замминистра транспорта и коммуникаций, заместителя министра культуры по спорту, заместителя министра общественного мнения. С 1995 по 1996 год был министром общественного порядка.

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