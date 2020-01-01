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В Париже около 300 мигрантов оккупировали здание детского сада

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Многие из протестующих - бывшие жители палаточного лагеря, разбитого на площади Республики и впоследствии разогнанного полицией.
Участники акции требовали, чтобы парижская мэрия предоставила им другое место для проживания
Участники акции требовали, чтобы парижская мэрия предоставила им другое место для проживания
pressfrom.info

В Париже около 300 мигрантов заняли бывший детский сад в 16-м округе столицы, чтобы потребовать укрытие от холода и пандемии. об этом в воскресенье, 24 января, сообщает французская телекоммуникационная компания Orange со ссылкой на AFP.

Многие из протестующих - мигранты, которые в ноябре разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже. Затем их откуда выгнала полиция.

Подчеркивается, что люди захватили заброшенное здание не с целью остаться там, а в попытке привлечь к себе внимание.

В мэрии Парижа заявили, что в ближайшие часы мигрантам будут предоставлены места для ночлега в двух школьных спортивных залах, так как помещение заброшенного детского сада не отапливается и не безопасно для нахождения в нем.

Ранее в Боснии и Герцеговине произошли массовые столкновения возле столицы страны Сараево в лагере мигрантов с сотрудниками полиции.

Число мигрантов в мире за 20 лет выросло почти на 110 млн

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Теги: Франция, Париж, детский сад, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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