Поезд потерпевший крушение управлялся дистанционно, в кабине локомотива не было машиниста.

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в США. При этом на улицу внизу пролилась примерно тысяча галлонов (4,5 тысячи литров) дизельного топлива. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает телеканал Fox19.

Уточняется, что инцидент произошел на железнодорожном мосту в Цинциннати.

"Поезд управлялся дистанционно, в кабине локомотива не было машиниста, поэтому жертв и разрушений удалось избежать", - сообщили журналисты.

При этом на улицы пролилась примерно тысяча галлонов (4,5 тысячи литров) дизельного топлива.

"Пожарные пытаются не допустить дальнейшей утечки топлива. Сейчас на месте событий ведутся работы. Одна бригада специалистов убирает обломки вагонов с места событий, другие пытаются восстановить искореженные рельсы", - уточняют в репортаже с места события.

Причина инцидента расследуется.

Напомним, во Львовской области на железнодорожном переезде перегона Ставчаны – Любень Великий поезд протаранил маршрутный автобус.

Напомним, в июле в Карловарском крае в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия три человека погибли, еще 20 - получили ранения.

Ранее в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд. Возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива. Никто не пострадал.

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