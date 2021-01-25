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Знаменитости призвали Байдена повлиять на изменение климата

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Авторы заявили, что Байдена могут запомнить как президента, который "увел человечество с края обрыва".
Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос
Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос
Getty Images

Актеры, политики и бизнесмены, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, направили открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата. Всего письмо подписали более 150 человек. Оно опубликовано на сайте Climat Power. 

"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья", - говорится в письме.

Его авторы позитивно оценили указ Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, который он подписал в первые часы на посту президента, но подчеркнули, что этого недостаточно и следует сделать "все, что в наших силах".

Также, авторы письма считают, что климатических кризис, при тех проблемах, которые он несет, представляет собой "величайшую экономическую возможность" для инноваций, создания рабочих мест и инвестиций.

Кроме ДиКаприо и Безоса, под письмом подписались в том числе актриса Натали Портман, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зоуи Дешанель, другие. 

Напомним, саммит глав государств и правительств Евросоюза поставил задачу сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом уже до 2030 года.

Ранее сообщалось, что мир преодолел "точку невозврата" глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.

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Теги: экология, США, климат, письмо, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shk67    25.01.2021, 08:52
Оценка:  +5
shk67
Нужно закрыть в резервации и запретить козломордым мокшам вонять и пердеть. И мир станет чище.
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