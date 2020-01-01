Трамп отказался от планов по созданию собственной партии

Трамп в последние дни обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

Бывший президент США Дональд Трамп не станет создавать третью крупную политическую партию в стране, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами. об этом в воскресенье, 24 января, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента Джейсона Миллера.

Так, Миллер, комментируя слухи относительно возможности создания Трампом новой партии, отметил, что бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса США в 2022 году".

При этом Миллер подчеркнул, что "за пределами этих усилий" в данном отношении ничего не планируется.

В свою очередь корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в Twitter, что Трампа "отговорили" от этой затеи.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему "великодушное" письмо.

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