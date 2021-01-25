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В китайском городе взорвался газопровод, есть жертвы

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Взрыв прогремел рано утром рядом с жилым комплексом. По предварительным данным, взрыв случился из-за утечки газа.
Есть погибшие и раненые
Есть погибшие и раненые
news.cgtn.com

В китайском городе Далянь взорвался газопровод. В результате два человека погибли, девять пострадали. Раненых доставили в больницу. Они получили ранения колотым оконным стеклом, сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около шести часов утра по местному времени возле одного из жилых комплексов в новом районе Цзиньпу.

Предварительное расследование показало, что причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании Тяньчэн Жаньци.

После взрыва 10 автомобилей, припаркованных рядом, получили различные повреждения, некоторые загорелись.

Накануне сообщалось о взрыве в церкви в Калифорнии. В церкви начался пожар.

Добавим, что в Нигерии при взрыве машины с газом сгорели 30 человек.
 

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Теги: газ, смерть, Китай, взрыв, погибли, газопровод, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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