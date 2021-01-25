Президент Мексики заразился COVID-19

У главы государства болезнь протекает легко. Во время болезни на конференциях его будет заменять министр внутренних дел.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично", - сообщил президент.

По словам главы государства, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

Он также добавил, что собрался позвонить президенту РФ Владимиру Путину: "Есть вероятность, что они пришлют нам вакцину Sputnik V".

Напомним, что президент Аргентины привился вакциной Спутник V.

Также сообщалось, что американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.



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