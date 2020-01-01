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В Новой Зеландии – первый за два месяца случай передачи COVID-19 в стране

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Медики зафиксировали южноафриканский штамм инфекции. Симптомы болезни у пациентки проявились после того, как она прибыла домой после обязательного карантина.
Женщина заразилась в изоляторе
Женщина заразилась в изоляторе

В Новой Зеландии выявлен первый за два месяца случай передачи коронавируса на территории страны. Инфицированная женщина прилетела из Испании, заявил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз, пишет ТАСС.

"Вероятный случай заболевания [COVID-19] подтвержден. Штамм инфекции является южноафриканским вариантом, и источником инфекции, скорее всего, является другой человек, который находился в государственном пограничном изоляторе", - отметил Хипкинз.

Он добавил, что первый с 21 ноября COVID-случай в стране связан с 56-летней женщиной, которая прибыла в Новую Зеландию из Испании.

Женщина инфицировалась во время пребывания в государственном пограничном изоляторе Окленда, где проходила карантин обязательный для всех прибывших в Новую Зеландию. Хипкинз  подчеркнул, что симптомы заболевания у пациентки обнаружились дома, куда она приехала уже после карантина.

Инфицированная женщина и члены ее семьи находятся в изоляции.

С начала пандемии в Новой Зеландии зафиксировали 2 288 случаев COVID-19. 25 заболевших скончались от осложнений, вызванных вирусом.

До этого сообщалось, что коронавирусом заразился президент Мексики.

Ранее мы писали, что американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19. О том, какой препарат был использован, не уточняется.
 

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Теги: Вирус, Новая Зеландия, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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