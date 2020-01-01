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В Кабуле взорвали авто посольства Италии - СМИ

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При взрыве бронированного автомобиля в Кабуле пострадал один человек. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Жертв нет
Жертв нет
Twitter/qadir_sediqi

В столице Афганистана Кабуле в понедельник, 25 января, около 07:30 по местному времени была подорвана бронированная автомашина посольства Италии, на которой в диппредставительство доставляются местные сотрудники. Ранен один человек, пишет ТАСС.

Транспортное средство подорвано с помощью самодельного взрывного устройства. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ответственность за теракт никто на себя не взял.

Напомним, в Багдаде произошел двойной теракт. На территории оживленного торгового рынка себя взорвали террористы-смертники.

Как сообщалось ранее, на Кировоградщине бизнесмен подорвался у ворот дома.

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Теги: Афганистан, Италия, теракт, взрыв, посольство, Кабул, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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